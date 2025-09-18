İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3035
  • EURO
    48,8231
  • ALTIN
    4839.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Capello: Juventus'un Kenan Yıldız'ı tutması zor oalcak
Spor

Capello: Juventus'un Kenan Yıldız'ı tutması zor oalcak

İtalyan futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fabio Capello, Juventus forması giyen Kenan Yıldız için övgü dolu ifadelerde bulundu. Capello, İngiltere ve İspanya'dan teklifler geldikçe milli futbolcunun takımda tutulmasının zor olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi18 Eylül 2025 Perşembe 18:46 - Güncelleme:
Capello: Juventus'un Kenan Yıldız'ı tutması zor oalcak
ABONE OL

İtalyan futbolunun önemli teknik direktörlerinden Fabio Capello, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Capello, "Kenan Yıldız kariyerine yeni başlıyor ancak şimdiden büyük bir yetenek olduğunu gösteriyor. Bu da hem kulüp hem de milli takım için öne çıkmasını sağlıyor." dedi.

"TUTMAK ZOR OLACAK"

Capello, "Juventus, Kenan Yıldız takımda kaldığı sürece mutlu olmalı. İngiltere ve İspanya'dan teklifler yoğunlaşınca onu tutmak zor olacaktır." sözlerini sarf etti.

Inter ve Borussia Dortmund karşılaşmalarını 1'er gol ve asistle tamamlayan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta süre bulduğu 4 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.