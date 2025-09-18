Capello: Juventus'un Kenan Yıldız'ı tutması zor oalcak

İtalyan futbolunun önemli teknik direktörlerinden Fabio Capello, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Capello, "Kenan Yıldız kariyerine yeni başlıyor ancak şimdiden büyük bir yetenek olduğunu gösteriyor. Bu da hem kulüp hem de milli takım için öne çıkmasını sağlıyor." dedi.

"TUTMAK ZOR OLACAK"

Capello, "Juventus, Kenan Yıldız takımda kaldığı sürece mutlu olmalı. İngiltere ve İspanya'dan teklifler yoğunlaşınca onu tutmak zor olacaktır." sözlerini sarf etti.

Inter ve Borussia Dortmund karşılaşmalarını 1'er gol ve asistle tamamlayan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta süre bulduğu 4 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.