25 Kasım 2025 Salı
Spor

Capello'dan Milan'a çağrı: Maignan'ın sözleşmesini uzatın

Fabio Capello, Milan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mike Maignan'ı mutlaka takımda tutması gerektiğini vurguladı.

25 Kasım 2025 Salı 18:59
Capello'dan Milan'a çağrı: Maignan'ın sözleşmesini uzatın
İtalyan eski teknik direktör Fabio Capello, Milan'ın Fransız kalecisi Mike Maignan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SÖZLEŞMESİNİ UZATIN"

Capello, Maignan gibi kalecilerin kolay bulunmadığını ve Milan'ın Fransız eldiven ile sözleşme uzatması gerektiğini söyledi.

Maignan'nın maç kazandıran kalecilerden biri olduğunu söyleyen Fabio Capello, "Milan, Donnarumma'dan sonra Maignan gibi bir kaleciyi kadrosuna katacak kadar şanslıydı. Milan'a çağrım basit, Maignan'ın sözleşmesini uzatın. Onun gibi kaleciler bulmak kolay değil." dedi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2021 yılından bu yana Milan'da forma giyen 30 yaşındaki Maignan'nın, İtalyan ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda biten Maignan'nın, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

