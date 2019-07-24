Çapraz bağı kopan Lokman Gör, 6 ay forma giyemeyecek
Alanyaspor, sol diz ön çapraz bağı kopan Lokman Gör'ün 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Geçmiş olsun Lokman
Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Lokman Gör’ün bugün Ankara’da çekilen MR’ında, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Lokman Gör, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.”
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