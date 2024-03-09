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Spor

Cardiff City, 90+10'da 3 puanı kaptı

Erol Bulut'un başında olduğu Cardiff City, sahasında Ipswich Town'u 90+10'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

9 Mart 2024 Cumartesi 17:46 - Güncelleme:
Cardiff City, 90+10'da 3 puanı kaptı
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İngiltere Championship'in 37. haftasında Cardiff City, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geldi. Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, geriye düştüğü maçı uzatmalarda 2-1'e çevirdi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ipswich Town, 79. dakikada Kieffer Moore ile öne geçti. Cardiff City, bu gole 90+4. dakikada Ryan Wintle ile cevap verdi. Cardiff City, 90+10'da Callum O'Dowda'nın golüyle galibiyete uzandı.

Bu sonucun ardından Cardiff City, ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükseltti ve puanını 53 yaptı. Ipswich ise 78 puanda kaldı.

Cardiff City, gelecek hafta Swansea deplasmanına gidecek. Ipswich, sahasında Sheffield Wednesday'i konuk edecek.

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