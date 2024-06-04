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Spor

Cardiff City, Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

4 Haziran 2024 Salı 14:31 - Güncelleme:
Cardiff City, Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
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Geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir karar ile Cardiff City'nin başına geçen ve etkili bir performans sergileyen Erol Bulut yeni sözleşmeyi imzaladı.

Cardiff City resmi sitesinden yaptığı açıklamada Erol Bulut'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada sözleşmenin iki yıllık olduğu söylendi.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

Takım sahibi Vincent Tan ise şu açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz sezon Erol'un yönetiminde bariz olan şey, ilerleme kaydettiğimiz ve gelişme gösterdiğimizdi. Üzerine inşa edeceği bazı güçlü temelleri attığına inanıyorum. Yeni sezonda Erol'a, ekibine ve ekibine başarılar diliyorum."

49 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut'ta sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Burada, Galler'in başkentinde sizlerle birlikte geçireceğim süreyi uzatmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Kulübümüzü geleceğe yönlendirmek için bana güvendiği için Tan Sri Vincent'a teşekkür etmek istiyorum; Bunu yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve bana bu harika fırsatın sunulmasını takdir ediyorum."

50 MAÇA ÇIKTI

Cardiff City'nin başında 50 resmi maça çıkan Erol Bulut bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 24 mağlubiyet alırken maç başına 1.36 puan ortalaması tutturdu.

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