İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3069
  • 6,028
  • 226.064
  • 104.490
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cardiff City, Yusuf Yazıcı'nın peşini bırakmıyor

İngiliz kulübü Cardiff City, Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı için Haziran’ı bekliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier lig ekiplerinden Cardiff City devre arasında Yusuf Yazıcı'yı almak için Trabzonspor'a teklifte bulunmuştu. Ancak başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 22 yaşındaki yıldızı şu an için bırakmalarının mümkün olmadığını belirtmesi üzerine geri çekilen Ada ekibi, oyuncuya olan ilgisini kaybetmedi. Yusuf'un sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçları takip eden Cardiff yetkililerinin, oyuncunun gelişimine hayran kaldığı ve sezon sonunda daha yüksek bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmayı planladıkları kaydedildi. Trabzonspor cephesi ise Yusuf için birçok kulübün maçlara scout gönderdiğini ancak genç futbolcunun tek düşüncesinin takımın başarısı olduğuna vurgu yaptı.
 
Trabzonspor altyapısında yetişen ve bordo-mavililer ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Yusuf Yazıcı, bu sezon 23 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
 
Sabah
 

Başkan Erdoğan: Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri Yozgat olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BDDK açıkladı: Taksit süreleri artırıldı

BDDK açıkladı: Taksit süreleri artırıldı

Bakan Soylu duyurdu: Aranan teröristler kıskıvrak yakalandı

Bakan Soylu duyurdu: Aranan teröristler kıskıvrak yakalandı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

32 ilde dev FETÖ operasyonu! Muvazzaf askerlere gözaltı

32 ilde dev FETÖ operasyonu! Muvazzaf askerlere gözaltı

'Teröristler Hocalı’yı Türklere eziyet etmek için işgal etti'

'Teröristler Hocalı’yı Türklere eziyet etmek için işgal etti'

Başkan Erdoğan'ın çağrısına Rusya da katıldı: Reform yapılsın

Başkan Erdoğan'ın çağrısına Rusya da katıldı: Reform yapılsın

İranlı 150 vekilden Ruhani'ye 'Zarif' çağrısı

İranlı 150 vekilden Ruhani'ye 'Zarif' çağrısı

'Beni MİT'e alır mısınız?'

'Beni MİT'e alır mısınız?'
 

POPÜLER HABERLER

'Kılıçdaroğlu´na yazıklar olsun, beni rencide etti'

'Kılıçdaroğlu´na yazıklar olsun, beni rencide etti'

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA