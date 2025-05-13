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Spor

Cardoso kariyerinde bir ilki başardı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso; Antalyaspor maçında attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Miguel Cardoso, bu sezon Kayserispor'un en çok gol atan ismi oldu.

IHA13 Mayıs 2025 Salı 10:30 - Güncelleme:
Cardoso kariyerinde bir ilki başardı
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Kayserispor'un Portekizli futbolcusu, Antalyaspor maçının yıldızı oldu. Müsabakada sarı kırmızılı takımın attığı 3 gole de imza koyan Miguel Cardoso, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde bir çok kez bir maçta 2 gol atmasına rağmen ilk kez 3 gol birden atma başarısı gösterdi. Kayserispor forması ile bu sezon 8 gol kaydeden Cardoso, sezonun tamamlanmasına 3 hafta olmasına rağmen sarı kırmızılı takımın en çok gol atan ismi haline geldi. Cardoso, bu sezon Sivasspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

2 yıl daha sarı kırmızılı takım ile sözleşmesi bulunan Portekizli Cardoso'nun Antalyaspor maçı sonrasında taraftara üçlü çektirdiği anlarda da ne denli mutlu olduğu objektiflere yansıdı.

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