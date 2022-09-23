''Çare Aykut Kocaman'' Resmen harekete geçtiler!

Türkiye'nin Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası Aykut Kocaman ismi gündeme damga vurdu. Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz eleştirilerin hedefi olurken Aykut Kocaman'ın göreve getirilmesi için binlerce paylaşımda bulunuldu.

MİLLİ TAKIM'DA AYKUT KOCAMAN SESLERİ

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. mücadelesinde sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, eleştirilerin hedefi oldu. Maçın ardından sosyal medyada Aykut Kocaman ismi gündem oldu. Taraftarlar takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi için binlerce paylaşımda bulundu. Deneyimli teknik adamın ismi kısa sürede trendlere girdi.

AYKUT KOCAMAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ

Aykut Kocaman, görev yaptığı Fenerbahçe ile 1 kez lig şampiyonluğu yaşarken, 2 kez de Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi. 57 yaşındaki teknik adam Konyaspor'da ise 1 kez Türkiye Kupası kaldırdı ve son olarak Başakşehir'de görev yaptı.

İşte Aykut Kocaman için yapılan paylaşımlardan bazıları