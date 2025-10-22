İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9773
  • EURO
    48,7746
  • ALTIN
    5500.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çareyi kulaklık takmakta buldu! RAMS Park'taki atmosfere dayanamadı
Spor

Çareyi kulaklık takmakta buldu! RAMS Park'taki atmosfere dayanamadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i konuk etti. Norveç ekibinin teknik direktörü RAMS Park'taki gürültülü atmosfere dayanamayınca çareyi kulaklık takmakta buldu.

Haber Merkezi22 Ekim 2025 Çarşamba 20:07 - Güncelleme:
Çareyi kulaklık takmakta buldu! RAMS Park'taki atmosfere dayanamadı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Sarı kırmızılı taraftarlar maçın başlamasıyla birlikte takımlarına destek olurken, Bodo/Glimt teknik direktörü ise bu atmosfere dayanamadı ve kulaklık taktı.

Devler Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk eden Galatasaray'da tribünler yine muhteşem bir atmosfer sağladı. Rams Park'taki bu gürültüden etkilenen Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, çareyi kulaklık takmakta buldu.

57 yaşındaki antrenörün kenarda kulaklıkla maçı takip ettiği görüldü.

(Fotoğraf: TRT 1)

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.