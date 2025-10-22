UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Sarı kırmızılı taraftarlar maçın başlamasıyla birlikte takımlarına destek olurken, Bodo/Glimt teknik direktörü ise bu atmosfere dayanamadı ve kulaklık taktı.

Devler Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk eden Galatasaray'da tribünler yine muhteşem bir atmosfer sağladı. Rams Park'taki bu gürültüden etkilenen Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, çareyi kulaklık takmakta buldu.

57 yaşındaki antrenörün kenarda kulaklıkla maçı takip ettiği görüldü.

(Fotoğraf: TRT 1)