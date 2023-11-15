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Spor

Carles Puyol'dan Xavi açıklamaları!

Barcelona'nın efsane kaptanlarından Carles Puyol, Xavi Hernandez'e destekte bulundu. Puyol, İspanyol teknik adam için yaptığı açıklamalarda, 'Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz ama eminim o bu durumu tersine çevirecek' ifadelerini kullandı.

15 Kasım 2023 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
Carles Puyol'dan Xavi açıklamaları!
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Barcelona'nın efsane ismi Carles Puyol, Xavi Hernandez'in performansını değerlendirdi.

Carles Puyol yaptığı açıklamada, "Xavi, Barcelona gibi zorlu bir kulübün başında olduğunun farkında. Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz ama eminim o bu durumu tersine çevirecek." dedi.

Puyol ayrıca, "Barcelona'yı biliyorum, iki maç kaybettiğinizde ya da iyi oynamadığınızda eleştiriler artıyor. Takımdan ve Xavi'den beklenti büyük. Sakatlıklar sebebiyle zor anlar yaşadık ve eminim her şey daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Barcelona, LaLiga'da 30 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla lider olsa da Katalan devi 4. hafta maçında Shakhtar'a 1-0 mağlup olmuştu.

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