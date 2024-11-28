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Spor

Carlik Jones: Zeljko Obradovic bunu asla kabul etmez

Kızılyıldız'ı mağlup edip derecesini 3-8'e taşıyan Partizan'da Carlik Jones, Olympiakos ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

28 Kasım 2024 Perşembe 20:28 - Güncelleme:
Carlik Jones: Zeljko Obradovic bunu asla kabul etmez
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Geçen hafta EuroLeague'de Sırbistan derbisinde Kızılyıldız'ı mağlup edip derecesini 3-8'e taşıyan Partizan'da Carlik Jones, Olympiakos ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İlk olarak derbi galibiyetinin takımdaki moral durumunu yukarıya çektiğini belirten Jones, "Kazandığımız için mutluyum, son birkaç günün tadını çıkardık. Maç sonrasında otobüsten inip taraftarlarla beraber kutlama yaptık. Kariyerimde daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Kolejde belki buna benzer deneyimlerim olmuştu ama bu seviyede değildi. Telefonumla her anı kayıt altına aldım. Burada zaferin ne kadar büyük anlamı olduğunu anladım. Ancak şimdi sayfayı çevirip önümüze bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Partizan'ın başarılı oyun kurucusu, açıklamalarını "Burada ne kadar önemli bir şey yaptığımızı fark ettim. İnsanların Kızılyıldız'ı yendiğimiz sürece EuroLeague'de kaybedebileceğimizi söylediğini duydum. Koç Obradovic'in bunu asla kabul etmeyeceğini biliyorum. İyi bir galibiyet aldık ama önümüzde odaklanmamız gereken daha büyük hedefler var." diyerek tamamladı.

Partizan, EuroLeague'de bu hafta Olympiakos ile karşılaşacak.

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