Carlo Ancelotti, 4 yıl daha Brezilya'da

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Deneyimli çalıştırıcı 2030 yılına kadar takımın başında olacak.

13 Şubat 2026 Cuma 00:49
Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'ndaki geleceği netlik kazandı.

Tecrübeli teknik adam, Brezilya Futbol Federasyonu ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre İtalyan çalıştırıcı, 2030 yılına kadar Sambacılar'ın başında görev yapacak.

The Athletic'te yer alan habere göre; Ancelotti ile uzun vadeli bir proje üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilirken, hedefin 2026 Dünya Kupası ve sonrasındaki süreçte milli takımı yeniden dünyanın zirvesine taşımak olduğu vurgulandı.

Daha önce kulüp kariyerinde Milan, Real Madrid, Chelsea, Bayern Münih ve PSG gibi devleri çalıştıran Ancelotti, milli takım düzeyindeki bu uzun soluklu projesiyle kariyerinde yeni bir sayfa açmış oldu.

