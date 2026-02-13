Carlo Ancelotti, 4 yıl daha Brezilya'da

Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'ndaki geleceği netlik kazandı.

Tecrübeli teknik adam, Brezilya Futbol Federasyonu ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre İtalyan çalıştırıcı, 2030 yılına kadar Sambacılar'ın başında görev yapacak.

The Athletic'te yer alan habere göre; Ancelotti ile uzun vadeli bir proje üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilirken, hedefin 2026 Dünya Kupası ve sonrasındaki süreçte milli takımı yeniden dünyanın zirvesine taşımak olduğu vurgulandı.

Daha önce kulüp kariyerinde Milan, Real Madrid, Chelsea, Bayern Münih ve PSG gibi devleri çalıştıran Ancelotti, milli takım düzeyindeki bu uzun soluklu projesiyle kariyerinde yeni bir sayfa açmış oldu.