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Spor

Carlo Ancelotti: Arda Güler bize çok yardımcı oldu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Leganes'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca milli futbolcumuz Arda Güler hakkında da övgü dolu sözler söyledi.

24 Kasım 2024 Pazar 23:53 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Arda Güler bize çok yardımcı oldu
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Leganes'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Leganes maçında etkili bir performans sergileyen Arda Güler için konuşan Ancelotti, "Arda Güler yaratıcılığıyla bize çok yardımcı oldu, gol atmaya da çok yaklaştı." ifadelerini kullandı.

"POZİSYONLARI DEĞİŞTİRDİK"

Mbappe ve Vinicius'un performansına değinen deneyimli teknik adam, "Forvet oyuncularımızın pozisyonlarını değiştirdik. Mbappe merkezden uzaktı. Vinicius ortada oynadı. Takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk." dedi.

"MENDY TEKNİK KARARDI"

Mendy'nin oynanama sebebini açıklayan Ancelotti, "Mendy'nin olmaması teknik bir karardı. Fran Garcia çok iyi oynuyor ama Ferlan Mendy, Liverpool maçında oynayacak." diye konuştu.

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Leganes maçında sağ bek oynayan Fede Valverde ile ilgili ise deneyimli çalıştırıcı, "Fede harikaydı. Bana göre o, Carvajal ve Lucas Vazquez'den sonra dünyanın en iyi sağ beki."

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