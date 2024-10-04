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Spor

Carlo Ancelotti, Arda Güler sorusunu cevapladı

Real Madrid'in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, Villareal maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi ve Arda Güler hakkında gelen soruyu cevapladı.

4 Ekim 2024 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti, Arda Güler sorusunu cevapladı
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ARDA SORUSUNA CEVAP

İtalyan teknik adam, Arda Güler'le ilgili gelen sorunun ardından, "Arda Güler? Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 9 maçta 280 dakika süre buldu.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve sezonun sonlarına doğru forma bulmaya başlayan Arda Güler, 12 maçta 440 dakika süre bulup 6 kez fileleri havalandırmıştı.

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