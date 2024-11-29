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  • Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi! ''Seni eleştirmek istemedim''
Spor

Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi! ''Seni eleştirmek istemedim''

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool deplasmanına konuk olan Real Madrid sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler'in teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından hem maç içi de hem de maç sonu röportajda eleştirilmesi taraftarlardan tepki topladı. Bunun üzerine İtalyan çalıştırıcı Arda Güler'den özür diledi. İşte detaylar...

29 Kasım 2024 Cuma 11:03 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi! ''Seni eleştirmek istemedim''
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Son maçlarda kötü bir oyun sergileyen Real Madrid, Devler Ligi'nde Liverpool deplasmanında fazla direnemedi. Maçı 2-0 kaybeden eflatun beyazlılarda teknik direktör Ancelotti topa tutulurken, İtalyan antrenör de Arda Güler'i fırçalamıştı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Maç içinde Ancelotti'nin isabetsiz bir şut çektiği için Arda Güler'i azarlaması Madrid taraftarını ayağa kaldırdı. İtalyan teknik adamın bu tavrına taraftarlar da tepki göstermişti.

Ancak Ancelotti, maç sonu da yine Arda Güler'i, işaret ederek, "Savunmada iyiydi ama daha isabetli olabilirdi çünkü o kaliteye sahip. Ama o genç, sadece tecrübe eksikliği var" eleştirisinde bulunmuştu.

Bardağı taşıran bu cümleden sonra taraftarlardan Arda'ya destek mesajı yağarken Ancelotti de topun ağzına oturtuldu. Ve daha fazla dayanamayan Carlo Ancelotti, özür dilemek zorunda kaldı.

"SENİ ELEŞTİRMEK İSTEMEDİM"

İspanyol basınında çıkan habere göre, gelen yoğun tepkilerden sonra Arda Güler ile özel olarak konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli oyuncudan özür diledi. İtalyan çalıştırıcı, Arda'ya, "Seni eleştirmek istemedim, tam tersine, iyi iş çıkardın" diyerek oyuncunun gönlünü aldı.

Bu sezon Real Madrid'in başında kötü bir gidişat sergileyen Ancelotti'nin, sezon sonu takımdan gönderileceği ve yerine Xabi Alonso'nun getirileceği öne sürülmüştü.

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