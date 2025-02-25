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Spor

Carlo Ancelotti: Arda Güler'in zamana ihtiyacı var

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldız Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2025 Salı 15:14 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Arda Güler'in zamana ihtiyacı var
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili gelen sorunun ardından, "Arda Güler olayı diye bir şey yok, dünyanın en iyi takımının bir parçası olması için zamana ihtiyacı var. Aynı durum Valverde ve Rodrygo'da da yaşandı. Sanırım herkes bunu anlıyor." yanıtını verdi.

Real Madrid'de bu sezon 27 maçta 967 dakika süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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