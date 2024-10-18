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Spor

Carlo Ancelotti: Ben transfer istemedim

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Celta Vigo ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca transferle ilgili de açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2024 Cuma 18:31 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Ben transfer istemedim
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Celta Vigo ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, savunmada yaşanan sakatlıkların ardından transferin gündeme gelmesiyle ilgili, "Ben transfer istemedim." dedi.

Ancelotti, buna rağmen takıma uygun bir oyuncu bulunması durumunda transfere hayır demeyeceğini söyledi. Başarılı teknik adam, "Takım için uygun bir oyuncu bulur ve kulüp onunla sözleşme imzalamak isterse buna hayır demem." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de savunma hattından David Alaba ve Daniel Carvajal gibi isimlerinden uzun süreli sakatlıkları bulunuyor. Bu iki isimle birlikte Eder Militao da zaman zaman sakatlık nedeniyle formasından uzak kalıyor.

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