İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8615
  • EURO
    7,8108
  • ALTIN
    399.184
  • BIST100
    118399
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Carlo Ancelotti, Cengiz Ünder'i Everton'a transfer etmek istiyor
Spor

Carlo Ancelotti, Cengiz Ünder'i Everton'a transfer etmek istiyor

İtalya Seri A'da Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Premier Lig takımı Everton devreye girdi.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:46 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:46
ABONE OL

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Premier Lig ekibi Everton'ın ilgisi olduğu belirtildi.

İngiliz basınının haberine göre; Carlo Ancelotti'nin teknik direktörü olduğu Everton, 22 yaşındaki hücum oyuncusu için devreye girdi.

Roma'nın elden çıkarmaya sıcak baktığı ve iyi bir kazanç getireceğini düşündüğü Cengiz için 35 milyon euro talep edeceği ancak Everton'ın bu bonservisi biraz daha düşürmek için uğraş verdiği ifade edildi.

Everton'ın transferdeki en güçlü rakibi olarak Serie A'dan Napoli gösterildi. Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Cengiz'i kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.