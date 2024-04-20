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Spor

Carlo Ancelotti, El Clasico öncesi konuştu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2024 Cumartesi 17:41 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti, El Clasico öncesi konuştu
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.

Manchester City maçındaki eleştirilere değinen Ancelotti, "Herkes kendi fikrini söyleyebilir. Bu beni şaşırtmadı. Nasıl oynamamız gerektiği bizim için çok açık. Şu ana kadar ben üzgün bir taraftarımıza denk gelmedim. Onlar mutlu, ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.

"BARÇA ÇOK DİNAMİK"

Barcelona maçıyla ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Çok iyi iş çıkaran, çok rekabetçi bir rakiple karşılaşacağız. Sonuçta bir derbi ve çok zorlu olacağını düşünüyoruz. Onlar adına LaLiga'da zirveye yaklaşmak için önemli bir maç olacak. Barcelona çok dinamik bir takım." açıklamasını yaptı.

Lamine Yamal ve Cubarsi ile ilgili ise, "Tecrübeli oyuncular ve gençler arasındaki bağ çok önemli. Cubarsi ve Yamal sürpriz bir çıkış yaptı. Çok gençler ve başarılı bir gelecekleri olacak." dedi.

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