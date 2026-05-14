Carlo Ancelotti için resmi açıklama geldi! İmzayı attı

Brezilya Milli Takımı'nda tecrübeli teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi uzatıldı. Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ancelotti ile 2030 yılına kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Samir Xaud, "Bugün Brezilya futbolu için tarihi bir gün. Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin yenilenmesi, beş kez dünya şampiyonu olan milli takıma giderek daha güçlü, modern ve rekabetçi bir yapı sunma taahhüdümüzün bir diğer sağlam adımıdır" dedi.

Ancelotti, Mayıs 2025'te Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak açıklandı. Bir yıllık görev süresi boyunca 10 maça çıktı. 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Onun yönetiminde takım 18 gol attı ve 8 gol yedi.