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Spor

Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp'un kabusu oldu

Teknik Direktör Carlo Ancelotti ve Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde yönettikleri takımların başında 6. kez karşı karşıya geldi. Ancelotti, Klopp karşısında 4'e 2 galibiyet üstünlüğü yakaladı.

IHA22 Şubat 2023 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp'un kabusu oldu
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop'un bu zamana kadar başında oldukları takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Ancelotti'nin takımı 4 kez galip gelirken, Klopp ise 2 galibiyette kaldı. İ

İki teknik adam ilk kez 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelirken, Ancelotti'nin başında olduğu Real Madrid, Kloop'un yönetimindeki Borussia Dortmund'u iki maç sonunda 3-0 ve 0-2'lik skorlarla kupanın dışında bıraktı.

FİNALDE GÜLEN TARAF ANCELOTTİ OLMUŞTU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu finalinde Real Madrid, Liverpool'u 1-0'lık skorla geçerken, kupayı müzesine götüren teknik adam Carlo Ancelotti oldu. Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde Ancelotti karşısında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda alırken, İtalyan Teknik Direktör Napoli'yi çalıştırıyordu.

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