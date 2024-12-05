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Spor

Carlo Ancelotti: Mbappe'ye zaman tanıyın

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, performansı eleştiri konusu olan Kylian Mbappe hakkında konuştu. İtalyan antrenör, Kylian henüz en iyi performansını sergilemiyor, ancak adaptasyon için ona zaman tanımalıyız' dedi.

5 Aralık 2024 Perşembe 21:51 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Mbappe'ye zaman tanıyın
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, 25 yaşındaki oyuncusu Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, penaltı sıralamasında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "Penaltı atıcılarımız Mbappé, Vinicius Jr. ve Jude Bellingham kim atarsa atsın, iyi bir iş çıkarıyor" dedi.

Mbappe'nin şu anda en iyi seviyesinde olmadığını ifade eden İtalyan teknik adam, "Kylian henüz en iyi performansını sergilemiyor, ancak adaptasyon için ona zaman tanımalıyız" şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam son olarak, Fransız yıldızın gol katkısına da değinerek, "Şu ana kadar 10 gol attı. Daha iyi olabilir, ama çok çalışıyor" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla 20 karşılaşmada görev alan Mbappe, 10 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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