Carlo Ancelotti: Real Madrid isterse 10 yıl kalırım

Real Madrid'i şampiyonluğa ulaştırarak 5 büyük ligde şampiyon olan tek hoca olan Carlo Ancelotti, açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam açıklamasında, Real Madrid'in ardından muhtemelen teknik direktörlük kariyerine nokta koyacağını söyledi.

"10 YIL İSTERLERSE KALIRIM"

Emeklilik için konuşan başarılı antrenör, "Real Madrid'den sonra muhtemelen emekli olacağım. Eğer kulüp, burada 10 yıl kalmamı isterse, o zaman 10 yıl kalırım. Ama sonra dediğim gibi torunlarımla olmak ve eşimle tatile gitmek istiyorum. Bu mesleği seçerken, bir kenara bıraktığınız çok şey var... Daha önce hiç Avustralya'ya ve Rio'ya gitmedim. Kız kardeşimi daha fazla ziyaret etmek istiyorum. Maalesef, şu an bunları yapamıyorum. Ama emekli olduğum zaman tüm bunları yapacağım." dedi.

"BALLON D'OR'U KAZANACAK"

Son dönemde takımı sırtlayan isim olan Karim Benzema için de görüşleri sorulan Ancelotti, "Şu an en yüksek formunda. Karim'e antrenmanda bir şey söylemenize bile gerek yok, sadece onu kullanmalısınız. Karim, kendisini yönetiyor çünkü harika bir profesyonel ve çok alçak gönüllü birisi. Bizim için bu sezon belirleyici oldu ve birçok maçı çözdü. Şu anda dünyanın en popüler futbolcularından birisi olmasına rağmen, alçak gönüllüğünü de koruyor, bu onun gücü. Karim, Ballon d'OR'u kazanacak." diye konuştu.