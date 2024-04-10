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Spor

Carlo Ancelotti: Rövanş maçında da aynı oyunu sergilememiz lazım

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Manchester City maçının ardından açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2024 Çarşamba 00:55 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Rövanş maçında da aynı oyunu sergilememiz lazım
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Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, 3-3 sona eren Manchester City maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, 'İyi rekabet ettiğimizi düşünüyorum. İnanmalıyız. Çok yakın bir maçtı. Rövanş maçında da aynı oyunu sergilememiz lazım." dedi.

'GEÇEN YILDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK'

Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, "Geçen yıl Etihad'daki yenilgimizden çok şey öğrendik, sanırım bu gece bunu gösterdik. Elbette kazanmak istiyorduk ancak adil bir sonuç oldu. Oyunu iyi kontrol ettik ve performansımızdan memnunum. Kontra ataklarımız harikaydı." ifadelerini kullandı.

'SON İKİ GOL KURTARILAMAZDI'

'City uzaktan harika şutlar atıyor, harika oyuncuları var." diyen Ancelotti, "Lunin çok iyi oynadı. City'nin son iki golü kurtarılamazdı." yorumunu yaptı.

Ancelotti son olarak, "Yüksek baskı yaptığımızda daha iyi oynadık. Enerji seviyelerimiz düştüğünde City daha iyiydi. Etihad'da da aynı tutumu sergilememiz gerekiyor. Turu geçmek istiyoruz.' şeklinde konuştu.

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