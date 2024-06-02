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Spor

Carlo Ancelotti: Rüya devam ediyor

Şampiyonlar Ligi finalini 2-0 kazanan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maçın ardından konuştu.

2 Haziran 2024 Pazar 01:04 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Rüya devam ediyor
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarını değerlendiren İtalyan teknik adam, "Çok zordu, düşündüğümüzden çok daha zor oldu. İlk yarıda acı çekmek zorunda kaldık. İkinci yarıda daha az top kaybettik, daha iyi oynadık. Ama bunların hepsi önemsiz detaylar. Biz kazandık. Rüya devam ediyor." dedi.

Carlo Ancelotti, "Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Aralarındaki kimya harika ve hiç egoları yok. Bu sezon onları yönetmek gerçekten çok kolaydı." ifadelerini kullandı.

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