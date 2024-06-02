Carlo Ancelotti: Rüya devam ediyor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarını değerlendiren İtalyan teknik adam, "Çok zordu, düşündüğümüzden çok daha zor oldu. İlk yarıda acı çekmek zorunda kaldık. İkinci yarıda daha az top kaybettik, daha iyi oynadık. Ama bunların hepsi önemsiz detaylar. Biz kazandık. Rüya devam ediyor." dedi.

Carlo Ancelotti, "Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Aralarındaki kimya harika ve hiç egoları yok. Bu sezon onları yönetmek gerçekten çok kolaydı." ifadelerini kullandı.