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Spor

Carlo Ancelotti: Taraftarlar tarafından çok sevildiğimi hissediyorum

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Braga maçından önce açıklamalarda bulundu. Ancelotti, taraftarlar tarafından çok sevildiğini hissettiğini söyledi.

7 Kasım 2023 Salı 19:50 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Taraftarlar tarafından çok sevildiğimi hissediyorum
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Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde SC Braga'ya karşı oynanacak maç öncesinde medyaya konuştu. Grup aşamasının dördüncü maçındaki (C Grubu) galibiyet ya da beraberlik, Real Madrid'e son 16 turuna çıkma hakkı sağlayacak.

Son oynanan Rayo Vallecano maçında sakatlanan Jude Bellingham hakkında konuşan Carlo Ancelotti, "Oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Antrenman yaptıysa bu rahat olduğu anlamına gelir. İyice iyileşti ve yaptığı tüm hareketlerde kendini iyi hissetti. Bunu onunla birlikte değerlendireceğim." dedi.

"SON YILLARDA ÇOK GELİŞTİ"

Vinicius Junior'ın son yıllarda mental olarak çok geliştiğini söyleyen Carlo Ancelotti, "Puyol Vinicius ile konuşmak istiyorsa bırak konuşsun. O bir fark yaratmaya devam ediyor. Bazı durumlarda tavrını geliştirmesi gerekebilir, olabilir ama kendini çok geliştirdi ve geliştirmeye de devam ediyor. Sahada yaptığı futbolla ilgili. Son birkaç maçta zaman zaman dengesizlik yaşadı ama son yıllarda tavrı çok gelişti." ifadelerini kullandı.

Kendisine gelen eleştirileri çok takmadığını söyleyen Carlo Ancelotti, "Taraftarlar tarafından çok sevildiğimi hissediyorum. Bana çok fazla sevgi veriyorlar. Bernabéu'dan ve bana her gün sevgi gösteren kulüpten çok fazla sevgi hissediyorum. O yüzden tüm bu eleştirileri fazla takmıyorum. Kendimi çok rahat hissediyorum." dedi.

"KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE SAKİN KALACAĞIZ"

Forvet hattından şu anlık istenilen verimi alamadıklarını söyleyen Carlo Ancelotti, "Sabırlı olmalıyız, forvetler böyle anlardan geçiyor, çok şut atıyorsunuz ve gol atamıyorsunuz, diğerlerinde ise dokunup gol atıyorsunuz. Rodrygo ligde en çok şut atan oyuncu, iyi hareket ediyor. Sabırlı olmalıyız, herkes gibi bu an da geçecek." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Kışın bir şey yapacağımızı düşünmüyorum, sezonun ikinci yarısında sakatlar dönecek. Ne zaman bilmiyorum ama sezon bitmeden. Kışın bir şey yapmayacağız. .. Yazın umarım."

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