İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2025 Pazartesi / 8 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5966
  • EURO
    43,7634
  • ALTIN
    4074.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Carlo Ancelotti yeşil ışık yaktı! Arda Güler için sürpriz El Clasico kararı
Spor

Carlo Ancelotti yeşil ışık yaktı! Arda Güler için sürpriz El Clasico kararı

Real Madrid'in Celta Vigo'yu 3-2'lik skorla mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistle harika bir performans ortaya koyan Arda Güler için Ancelotti kararını verdi. Milli futbolcunun kritik Barcelona maçında ilk 11'de olup olmayacağına ilişkin ise yeni bir iddia ortaya atıldı.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2025 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti yeşil ışık yaktı! Arda Güler için sürpriz El Clasico kararı
ABONE OL

Arda Güler, Celta Vigo karşısında Real Madrid'e geldiği günden bu yana en iyi oyunlarından birini ortaya koydu.

Milli futbolcu jeneriklik bir gol ve asistle maçı tamamlarken Ancelotti, takım arkadaşları, taraftarı ve İspanyol basınından övgü dolu yorumlar aldı.

Relevo'da yer alan habere göre, Vinicius Jr, karşılaşmanın ardından Arda Güler'i soyunma odasında özel olarak tebrik etti ve 20 yaşındaki yıldızın performansını övdü.

Haberde ayrıca Real Madrid'de birkaç ay önceye kadar en az konuşan isimlerden birinin Arda Güler olduğu belirtilirken bu durumun artık tamamen tersine döndüğü aktarıldı.

Ancelotti karşılaşmanın ardından Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullanmış, bu hafta oynanacak ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Barcelona maçı için de ilk 11 sinyalini vermişti.

Ancelotti açıklamasında, "Arda Güler, Barcelona maçında kesinlikle oynayabilir. İlk 11'de yer almak için takım arkadaşlarıyla rekabet edecek." demişti.

Ancelotti kesin bir açıklamada bulunmadı ancak İspanyol basınında Arda Güler'in Barcelona karşısında ilk 11'de başlayacağı ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.