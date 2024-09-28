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Spor

Carlo Ancelotti: Zor bir stadyumda zor bir maç olacak

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yarın oynayacakları Atletico Madrid derbisi öncesi konuştu ve zor bir maç olacağını söyledi.

28 Eylül 2024 Cumartesi 17:19 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Zor bir stadyumda zor bir maç olacak
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, son 39 maçta tek mağlubiyetlerinin geçen sezon Atletico Madrid maçında geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Bu maçlar her zaman heyecan vericidir. Bence geçen sezona göre kendilerini geliştirdiler ve daha iyi bir kadroları var. Bu sene bizimle ve Barcelona ile rekabet edeceklerdir." dedi.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

"Zor bir stadyumda, zor bir maç olacak." diyen Ancelotti, oyun planı konusunda gelen sorunun ardından, "4-3-3 ya da 4-4-2 oynayabiliriz, bizim için fark etmez. Kararlı ve birlikte oynayan bir takım görmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"Bir oyun planımız var ve bunu uygulamaya çalışacağız." açıklamasında bulunan Ancelotti, Atletico Madrid taraftarından gelebilecek ırkçı tezahüratların sorulmasının ardından, "Bu konu hakkında konuşmadık. Biz kazanmaya odaklanmış durumdayız. Bu bizi ilgilendirmeyen bir şey. Eğer böyle bir şey yaşanırsa gerekli kurumlar bununla ilgilenmelidir." şeklinde konuştu.

Atletico Madrid ile Real Madrid, derbide 29 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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