Carlo Ancelotti'den beklenmedik hamle! Brezilya'ya ret, Arabistan'a evet

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin geleceği konusunda büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

ANLAŞMA İDDİASI

Ancelotti'nin, Brezilya Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardığı ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği öne sürülmüştü. 65 yaşındaki teknik adamla ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

SÖZLEŞME İMZALAMAYA GİTTİ

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yetkililer ile görüşmek ve sözleşme imzalamak için pazartesi günü Londra'ya gitti. Bu görüşmede sözleşme imzalamayan Ancelotti, daha sonra Madrid'e döndü.

ŞOK HAMLE

Ancelotti ve Brezilya arasında görüşmeleri yürüten menajerler, deneyimli teknik adamın Madrid'e döndükten sonra Brezilya için imza atmasını bekliyordu ancak Ancelotti'den şok bir hamle geldi.

SUUDİ ARABİSTAN

İtalyan teknik adam, menajerlere Brezilya Milli Takımı için gelen bu teklifi kabul etmediğini ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifi değerlendirdiğini bildirdi.

YILLIK 50 MİLYON EURO

Carlo Ancelotti'nin, Suudi Arabistan'dan yıllık 50 milyon euro'luk bir teklif aldığı ve rakamın göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

"HAZİRANDA AYRILAMAM"

Ancelotti'nin ayrıca menajerler ile yaptığı görüşmede Real Madrid'den haziran ayında ayrılamayacağını ve ağustos ayında kulüpten ayrılabileceğini söylediği belirtildi.

BREZİLYA'DA BÜYÜK ŞOK

Brezilyalı yöneticilerin, Ancelotti'nin Real Madrid'den haziran ayında ayrılmak için izin aldığını düşündüğü ve deneyimli teknik adamdan gelen bu cevapların ardından büyük bir şok yaşadığı kaydedildi.[Brezilya Milli Takımı'nın haziran ayında Ekvador (4 Haziran) ve Paraguay (9 Haziran) ile maçı var. Brezilya Futbol Federasyonu, bu maçlara kadar yeni teknik direktör ile sözleşme imzalamak istiyor.]

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Bu gelişmelerin ardından Ancelotti ile Brezilya arasındaki anlaşmanın suya düştüğü yazıldı. Ancelotti'nin adı daha önce de Brezilya Milli Takımı ile anılmış ancak İtalyan teknik adam, Real Madrid'de kalmayı seçmişti.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI

Brezilya ile anlaşması suya düşen Ancelotti'nin, 14 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda da Real Madrid'in başında yer alma ihtimali bulunuyor.

BREZİLYA'DAN FARKLI İDDİA

Öte yandan Brezilya'dan Globo ise Ancelotti için farklı bir iddia gündeme getirdi.

REAL TAZMİNAT ÖDEMEK İSTEMEDİ

Globo'da yer alan habere göre, Ancelotti'nin Brezilya ile anlaştığını bilen Real Madrid Yönetimi, İtalyan teknik adamla yollarını ayırıp Ancelotti'ye tazminat ödemek istemedi.[Carlo Ancelotti'nin Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.]

KESİN VEDA KARARI

Bu sezon içerisinde de Ancelotti ile yollarını ayırmayı düşünen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesi ve İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'ya finalde kaybedilmesinin ardından Ancelotti ile kesin olarak yolları ayırma kararı aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Florentino Perez'in bu kararının ardından Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu ile görüşmelere başladı.

TAZMİNAT İSTEDİ

Ancelotti, Brezilya ile görüşmesine ve sözlü olarak anlaşma sağlamasına rağmen, sözleşmesinin biteceği 2026'dan önce ayrılacağı için Real Madrid'den tazminat talep etti.

PEREZ ÖDEME YAPMAK İSTEMEDİ

Deneyimli teknik adamla yollarını ayırmak isteyen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ancelotti'nin Brezilya ile anlaşması ve tazminat talebinin ardından bu parayı ödemeyi kabul etmedi ve Ancelotti'nin takımdan serbest olarak ayrılmasına izin verdi. Bu gelişmelerin ardından Ancelotti ve Brezilya arasındaki anlaşma da suya düştü.

FAVORİ JORGE JESUS

Globo'daki haberde ayrıca Ancelotti konusunda yaşanan bu gelişmelerin ardından Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğu için favori ismin Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus olduğu yazıldı.