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Spor

Carlo Ancelotti'den emeklilik açıklaması

Real Madrid'in 65 yaşındaki deneyimli teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik planı hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 12:09 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den emeklilik açıklaması
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Real Madrid'le geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ve LaLiga şampiyonluğu yaşayan Carlo Ancelotti, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen John Obi Mikel'in podcast programına konuk olan deneyimli çalıştırıcı, Real Madrid'den sonra takım çalıştırmayı düşünmediği söyledi.

Ancelotti açıklamasında, "Benim fikrim Real Madrid'in son kulübüm olacağı yönünde. Milli takım şansı var mı bilmiyorum. Bunun için çok heyecanlı değilim. Yaptığım işten gerçekten keyif alıyorum. Antrenör olarak 29. sezonum. Çok şey kazandığım doğru ama kaybettiğim şampiyonlukların sayısını da düşünün." dedi.

REAL MADRID'LE 2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Carlo Ancelotti, 2015'te ayrıldığı Real Madrid'de ikinci dönemine 2021'de başladı.

Real Madrid'deki ikinci döneminde Şampiyonlar Ligi (2), FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga (2) ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Ancelotti'nin sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

Ancelotti, Real Madrid'de daha önce 2013-2015 yılları arasında çalışmıştı.

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