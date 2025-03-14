İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2025 Cuma / 15 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,677
  • EURO
    39,916
  • ALTIN
    3518.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Carlo Ancelotti'den fikstür tepkisi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 18:22 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den fikstür tepkisi
ABONE OL

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, basın toplantısında fikstür konusunda tepkide bulundu. Ancelotti, "Fikstürü anlamış değilim. Tamamen dinlenmek için 72 saatten fazlasına ihtiyacımız var. Ocak ayından bu yana her 2-3 günde bir maç oynuyoruz ve bu herkes için çok fazla!" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti'nin ekibi, cumartesi günü ligde ise Villarreal'e konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.