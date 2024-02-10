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Spor

Carlo Ancelotti'den Kylian Mbappe için açıklama!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Girona'yı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Şubat 2024 Cumartesi 23:54 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den Kylian Mbappe için açıklama!
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Girona zaferi sonrası açıklamalar yaptı.

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Şu anda dünyanın en iyi 3 oyuncusu Vinicius, Bellingham ve Rodrygo'dur. Sonra Kroos, Valverde ve Camavinga geliyor." dedi.

Bellingham'ın Zidane'a benzediğini söyleyen Ancelotti, "Bellingham bana Zidane'ı hatırlatıyor. Zidane'ın teknik kalitesi daha yüksekti ama Bellingham'da çok az oyuncunun sahip olduğu şeyler var." şeklinde konuştu.

Mbappe ile ilgili ise Carlo Ancelotti, "Kylian Mbappe başka bir takımın futbolcusu. Zaten dünyanın en iyi oyuncularına sahibim." ifadelerini kullandı.

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