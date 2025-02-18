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Spor

Carlo Ancelotti'den Pep Guardiola'ya cevap

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, çarşamba günü Santiago Bernabeu'da oynanacak rövanş maçı öncesi Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya cevap verdi.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 17:45 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den Pep Guardiola'ya cevap
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek.

İlk maç İngiltere'de oynanmış ve Real Madrid'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da oynanacak maç öncesi iki takım teknik direktörleri Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları karşılaşma hakkında konuşan Manchester City'nin teknik direktörü şunları söyledi:

"Maçtan önce sorarsanız, tur atlama olasılığımız %1. Herkes, bu durumda Bernabéu'da kazanmanın ne anlama geldiğini biliyor. Ama bir şansımız varsa, bunu değerlendireceğiz."

Buna yönelik olarak Carlo Ancelotti, Pep Guardiola'nın Manchester City'nin şansına dair yaptığı yorumlara yanıt verdi.

Gazetecilerin "Guardiola'nın, tur atlama şanslarının yalnızca %1 olduğu yönündeki sözlerine inanıyor musunuz?" sorusuna Ancelotti, "Gerçekten öyle düşündüğünü sanmıyorum. Ona yarın maçtan önce soracağım. O, şanslarının daha fazla olduğunu düşünüyor, tıpkı bizim de %99 kazanma şansımız olduğunu düşünmediğimiz gibi. Küçük bir avantajımız olduğunu düşünüyoruz, bunu değerlendirmeliyiz ve ilk maçtaki gibi oynamalıyız. O maç bizim için iyi geçti." sözlerini sarf etti.

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