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Spor

Carlo Ancelotti'den Real Madrid kararı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 16:57 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den Real Madrid kararı
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Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol medyasından Onda Cero'nun haberine göre İtalyan hoca, sezon sonu Real Madrid'den ayrılma kararı aldı.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adam, şampiyon olsa bile takımdan ayrılmayı kafaya koyduğu belirtildi.

FAVORİ TEKNİK ADAM

Haberde Real Madrid'in yeni teknik direktörünün Xabi Alonso olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

Madrid devinin listenin başına yazdığı Xabi Alonso'nun da Real'e sıcak baktığı ifade edildi.

EMEKLİ OLMAYACAK

Öte yandan Carlo Ancelotti'nin emekli olma niyetinin olmadığı ve önüne çıkacak önemli fırsatları değerlendireceği kaydedildi.

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