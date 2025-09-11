Carlo Ancelotti'den Rodrygo açıklaması

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rodrygo konusunda sessizliğini bozdu.

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Neymar ve Rodrygo'yu Şili (3-0) ve Salı günü oynanacak Bolivya maçlarında kadro dışı bıraktığı için mevcut FIFA transfer döneminde eleştirilere maruz kaldı.

Neymar'la ilgili durum daha önce ele alınmış olsa da (İtalyan teknik direktör, bunun tamamen taktiksel bir karar olduğunu ve sakatlıkla ilgili olmadığını açıkladı), Rodrygo'nun yokluğu kafaları karıştırdı. Brezilya'nın en büyük isimlerinden biri olmasına rağmen, Real Madrid forveti Ancelotti'nin şu ana kadar yaptığı iki kadroda da yer almadı. İkili, İspanya'da birlikte görev almıştı ve Ancelotti, 2021 ile 2025 yılları arasında Rodrygo'yu Los Blancos'ta çalıştırmıştı.

Ancelotti basın toplantısında, şöyle konuştu: "Elbette hafıza önemli. Rodrygo'yu çok iyi tanıyorum ve takıma yardımcı olabileceğinden eminim. Dünya Kupası için mümkün olan en rekabetçi kadroyu oluşturmak için yaklaşık 70 oyuncuyu fiziksel, teknik ve taktiksel olarak değerlendiriyoruz. Favori yok; nihayetinde Dünya Kupası'na kimin gideceğine saha karar verecek."

Ancelotti, ilk listesinde Rodrygo'nun zorlu bir sezonun ardından "dinlenmesi" için kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Bu sefer ise bunun "teknik bir karar" olduğunu kabul etti. Madrid'in 10 numarası, 2026 Dünya Kupası öncesinde Ekim ve Mart aylarında Brezilya'nın oynayacağı hazırlık maçlarında yerini geri kazanma şansına sahip olacak.

Brezilya'nın elemeleri geçmesinin ardından Ancelotti, deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin 600 metre yükseklikte oynanacak Bolivya maçında kadrosunda rotasyon yapacağını açıkladı.

"Evet, fikrim bazı değişiklikler yapmak. Oyuncu yorgunluğunu değerlendiriyoruz. Burada dikkate almamız gereken bir faktör var ve bu, stratejimizi etkileyebilir" diye açıkladı. "Çok fazla kişisel deneyimim olmadığı için, bu koşullar altında oynamış oyunculardan geri bildirim topluyorum. Ancak milli takım orada birçok kez oynadı. Bu Brezilya için yeni bir şey değil. Planımız hem stratejiyi hem de oyuncuları ayarlamak."

Maçın kişisel değerini de vurguladı: "Bunu çok özel bir deneyim olarak görüyorum. Bolivya'ya hiç gitmedim, La Paz'a hiç gitmedim. Benim için önemli bir fırsat. Takımımın iyi oynayıp kazanması için heyecanlıyım ve istekliyim ki bu her zaman hedeftir."