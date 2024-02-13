Carlo Ancelotti'den Şampiyonlar Ligi itirafı!

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakibini değerlendiren Ancelotti, "İyi durumdayız, motiveyiz ve enerjik durumdayız. Şampiyonlar Ligi'ni gerçekten seviyoruz. Bizi bekleyen güçlü, yetenekli ve yüksek yoğunlukta oynayan bir rakibimiz var, bu yüzden hem savunmada hem de hücumda mükemmel oynamamız gerekiyor.' dedi.

'SADECE İKİ KEZ KAYBETTİK'

Ancelotti sözlerine devam ederek, 'Bunun kariyerimin en iyi sezonu olup olmadığını bilmiyorum. Sonuçlar açısından bu mümkün. Sadece iki kez kaybettik. İyi bir atmosfere sahip, güçlü, ciddi ve motive bir ekibimiz var. Herkes katkıda bulunuyor. Tüm zorluklara rağmen sezonun bu aşamasında iyi bir konumdayız. Oyuncuların becerileri sayesinde en iyi seviyemize ulaşmayı başardık.' sözlerini sarf etti.

'Motivasyonum her zaman yüksek çünkü yaptığım işi ve yeri seviyorum. Kadroyu seviyorum, elimdeki oyuncuları seviyorum.' diyen Ancelotti sözlerini şöyle noktaladı: 'Madrid taraftarları için Şampiyonlar Ligi en önemli turnuva çünkü en çok başarıyı elde ettiğimiz yer orası. Şampiyonlar Ligi'nde başarı ve kupa için mücadele edeceğiz ve güçlü bir rakip olan Leizpig ile bu serüvene başlayacağız.'