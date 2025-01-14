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Spor

Carlo Ancelotti'nin transfer isteğine Perez'den ret cevabı

İspanya Süper Kupa finaline favori olarak çıkan ve ilk golü atan Real Madrid, Barcelona'ya 5-2 yenildi. İspanyol devinin yaşadığı hezimet kulüpte de yankı buldu. Carlo Ancelotti devre arasında takıma takviye yapmak iste de bu istek başkan Florentino Perez tarafından reddedildi.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 22:05 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'nin transfer isteğine Perez'den ret cevabı
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İspanya Süper Kupa finaline favori olarak çıkan ve ilk golü atan Real Madrid, Barcelona'ya 5-2 yenildi. İspanyol devinin yaşadığı hezimet kulüpte de yankı buldu.

İspanyol basınına göre Carlo Ancelotti devre arasında takıma takviye yapmak istedi. Ancak bu istek başkan Florentino Perez tarafından reddedildi.

Florentino Perez devre arasında yüksek bonservis ödemek yerine sezon sonu daha uygun şekilde takviyeler yapmayı istiyor. Perez finansal sürdürebilirliği ön planda tuttuğu için Ancelotti'nin mevcut oyuncularla devam etmesini istedi.

Athletic'e göre Perez'in bu kararından sonra Carlo Ancelotti kadroda radikal değişiklik kararı aldı. Bundan sonra Real Madrid'de aynı anda Jude Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo ve Kylian Mbappe ilk 11'de olmayacak. Aurelien Tchouameni ise artık orta sahada oynayacak ve stoperde görev yapmayacak.

Real Madrid altyapısından yetişen Raul Asencio ise ilk 11'de daha fazla süre alacak.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Liverpool'un Trent Alexander-Arnold'ı uygun bonservis bedeliyle bırakırsa İngiliz oyuncu için girişimde bulunacağını İtalyan çalıştırıcıya bildirid.

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