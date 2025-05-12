Carlo Ancelotti'nin yeni adresi belli oldu!

Real Madrid'de yolların ayrılması beklenen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yeni adresi Brezilya oluyor.

SÖZLEŞME İMZALADI

The Athletic'te yer alan habere göre, Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Ancelotti'nin Brezilya için sözleşme imzaladığı belirtildi.

13 GÜN SONRA VEDA

65 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'in başındaki son maçına 25 Mayıs Real Sociedad ile oynanacak maçta çıkacak ve ardından Brezilya Milli Takımı'ndaki görevine başlayacak.

İLK YABANCI OLACAK

Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran ilk yabancı teknik direktör olacak.

Real Madrid'de Ancelotti'nin ardından göreve Bayer Leverkusen'den ayrılan Xabi Alonso'nun gelmesi bekleniyor.

33 YIL SONRA MİLLİ TAKIM

Carlo Ancelotti, Brezilya ile anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak. 65 yaşındaki teknik adam, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra hep kulüp takımlarında çalıştı.