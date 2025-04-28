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Spor

Carlo Ancelotti'nin yeni takımı belli oldu! Kariyerinde ilk kez olacak

Real Madrid'den ayrılması beklenen Carlo Ancelotti'nin yeni durağı belli oldu. İtalyan hoca haziran ayından itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek. 65 yaşındaki teknik direktör kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak.

Haber Merkezi28 Nisan 2025 Pazartesi 23:01 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'nin yeni takımı belli oldu! Kariyerinde ilk kez olacak
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyerine Brezilya Milli Takımı'nda devam etmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilya Futbol Federasyonu ve İtalyan teknik adam anlaşmaya vardı.

Carlo Ancelotti, haziran ayından itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek.

Real Madrid ve Ancelotti'nin sezon sonunda yollarını ayırması bekleniyor. İtalyan teknik adam, sezonun bitmesiyle haziran ayında Brezilya'da göreve başlayacak.

33 YIL SONRA MİLLİ TAKIM

Carlo Ancelotti, Brezilya ile anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak. 65 yaşındaki teknik adam, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra hep kulüp takımlarında çalıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, bu sezon İspanya Kral Kupası'nda finalde Barcelona'ya kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ne de Arsenal karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından çeyrek finalde veda eden Real Madrid, La Liga'da da 76 puanlı lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

  • Carlo Ancelotti
  • Brezilya Milli Takımı
  • teknik direktör

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