Carlo Holse: İyi bir performans gösterdik

Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor, evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlı takımın ilk golünü atan Carlo Holse maç sonu açıklamalarda bulundu.

Her iki devre arasındaki farka değinen Holse, "İlk yarıda çok iyi performans göstermedik, durgun oynadık. İkinci yarıya çok iyi başladık ve güzel goller attık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu performansı önümüzdeki haftalarda sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Önemli olanın kazanmak olduğunu vurgulayan Holse, "İyi bir performans gösterdik. Güzel bir karşılaşma geçti bizim için. Gol atmak önemli ama önemli olan 3 puanı almış olmak." dedi.