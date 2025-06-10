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Spor

Carlos Alcaraz en çok kazananlarda zirveye yürüyor

22 yaşındaki yetenekli tenisçi Carlos Alcaraz, Roland Garros'ta tarihin en uzun finalinde Jannik Sinner'i mağlup ederek zafere uzanan isim oldu. Ayrıca İspanyol raket, tenis dünyasının en çok kazanan isimleri arasında yerini aldı.

TRT Spor10 Haziran 2025 Salı 13:49 - Güncelleme:
Carlos Alcaraz en çok kazananlarda zirveye yürüyor
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Carlos Alcaraz, Roland Garros'ta tarihin en uzun finalinde Jannik Sinner'i yendi ve zafere ulaştı.

22 yaşındaki yetenek, kariyerinin beşinci grand slam turnuvasını kazandı. Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in 24 grand slam rekoruna göz dikti.

Carlos Alcaraz ayrıca erkekler tenisinin en çok para kazanan isimleri arasında şimdiden girdi.

Alcaraz, Roland Garros ile kasasına yaklaşık 3 milyon dolar daha koydu. Carlos Alcaraz böylece bugüne kadar tenisten toplam 44 milyon dolar kazandı.

İspanyol raket, henüz 22 yaşında erkekler tenis dünyasının en çok kazanan isimlerinden oldu.

NOVAK DJOKOVİC İLK SIRADA

Sırp raket Novak Djokovic, teniste en çok kazananlar listesinde 187 milyon dolar ile ilk sırada bulunuyor.

Rafael Nadal 134 milyon dolar ile ikinci, Roger Federer ise 130 milyon dolar ile üçüncü sırada yer alıyor.

  • NOVAK DJOKOVİC
  • tenis
  • Carlos Alcaraz

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