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Spor

Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Fransa Açık çeyrek finalinde karşılaştığı Tommy Paul'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA3 Haziran 2025 Salı 23:43 - Güncelleme:
Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Carlos Alcaraz, Tommy Paul'u 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek erkekler çeyrek final maçında 2 numaralı İspanyol tenisçi Alcaraz ile ABD'li raket Paul karşılaştı.

Alcaraz, 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-0, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

22 yaşındaki sporcu, yarı finalde İtalyan tenisçi Lorenzo Musetti'yle karşılaşacak.

  • Carlos Alcaraz
  • Fransa Açık
  • Yarı final

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