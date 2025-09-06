İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i yenerek finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i yenerek adını finale yazdırmayı başardı.

6 Eylül 2025 Cumartesi 01:37
Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i yenerek finalde
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Carlos Alcaraz, 7 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic'i setlerde 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı finalinde, 7 numaralı seribaşı Djokovic ile 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşı karşıya geldi.

İspanyol raket, 2 saat 23 dakika süren karşılaşmada setleri 6-4, 7-6 ve 6-2 alarak Djokovic'i 3-0 yendi ve finale çıktı.

Diğer yarı final eşleşmesinde, 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile bu gece karşı karşıya gelecek.

