İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0242
  • EURO
    52,8081
  • ALTIN
    6836.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Carlos Alcaraz, Roland Garros'ta mücadele edemeyecek
Spor

Carlos Alcaraz, Roland Garros'ta mücadele edemeyecek

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros'ta olamayacağını açıkladı.

AA24 Nisan 2026 Cuma 19:27
ABONE OL

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) son 2 yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, devam eden bilek sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvayı kaçıracağını duyurdu.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan testlerin sonuçlarının ardından en ihtiyatlı olanın temkinli davranmak ve Roma ile Roland Garros'a katılmamak olduğuna karar verdik. Durumu değerlendirdikten sonra kortlara ne zaman döneceğimize karar vereceğiz. Benim için karmaşık bir an ama buradan daha güçlü çıkacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

2026 Fransa Açık, 24 Mayıs Pazar günü başlayıp 7 Haziran Pazar günü sona erecek.

Alcaraz, geçen hafta Barcelona Açık'ta sağ bileğinden sakatlanmasının ardından turnuvadan çekilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

11 yıl kaçtı, 9 kez estetik oldu! Katil işçi yakayı serviste ele verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.