İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2025 Salı / 13 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0462
  • EURO
    47,0734
  • ALTIN
    4249.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Carlos Alcaraz set vermeden kazandı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz İngiliz tenisçi Cameron Norrie karşılaştı. İspanyol sporcu Alcaraz, 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 23:40 - Güncelleme:
Carlos Alcaraz set vermeden kazandı
ABONE OL

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz ve Taylor Fritz, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 9. gününde yapılan müsabakalarda, tek erkeklerde dünya 2 numarası Carlos Alcaraz ile İngiliz tenisçi Cameron Norrie karşılaştı.

İspanyol sporcu Alcaraz, 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Dünya 5 numarası ABD'li tenisçi Fritz ise Rus rakibi Karen Khachanov'u 6-3, 6-4, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Alcaraz ile Fritz, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

SABALENKA VE ANİSİMOVA, YARI FİNALDE

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile Alman tenisçi Laura Siegemund, çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Sabalenka, mücadeleyi 4-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Günün diğer maçında, tek kadınlarda dünya 12 numarası ABD'li sporcu Amanda Anisimova ile Rus tenisçi Anastasia Pavlyuchenkova mücadele etti.

Anisimova, rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.

  • Wimbledon
  • Carlos Alcaraz
  • Cameron Norrie

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.