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Spor

Carlos Alcaraz, Wimbledon'da son 16'ya çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz, son 16 turuna yükseldi.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
Carlos Alcaraz, Wimbledon'da son 16'ya çıktı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 5. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Alcaraz ile Alman tenisçi Jan-Lennard Struff karşılaştı.

Alcaraz, rakibini 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek üst tura çıktı.

Tek kadınlarda, dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Büyük Britanyalı Emma Raducanu'yu 7-6 ve 6-4'lük setlerle eleyerek tur atladı.

Tek kadınlarda günün bir diğer eşleşmesinde ise Belçikalı Elise Mertens, Ukraynalı raket Elina Svitolina'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle elemeyi başardı.

  • carlos alcaraz
  • wimbledon
  • tenis

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