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Spor

Carlos Carvalhal saldırıya uğradı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal ülkesi Portekiz'de 3 kişinin saldırısına uğradı.

14 Temmuz 2020 Salı 17:55 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 17:55
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Bir dönem Beşiktaş'ta da çalışan Rio Ave teknik direktörü Carlos Carvalhal, Braga'daki evine döndüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğradı ve soygun girişimi yaşadı.

54 yaşındaki teknik adam, saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Carvalhal, "Saat 2.15 civarında 3 kapüşonlu kişi tarafından saldırıya uğradım. Oğlum Jose Carlos'un yardımıyla durumu çözmeyi başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var ama endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Braga polisi ise olayla yakından ilgileniyor.

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