Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Türkiye'deki günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu: "Önceden Türkçe öğrenmiştim çünkü sonunda Türkiye'ye gidebileceğimi önceden hissetmiştim. Ülkenin kültürünü özümsedim, biraz Türkçe anlıyordum. Büyüleyici bir ülke. İşler iyi gitti. Çok fazla itibar kazandım. Sadece oyunculardan değil, esasen taraftarlardan da, çünkü takım iyi futbol oynuyordu. Noel'den önce benim için ilk mini bomba patladı: Başkan Beşiktaş'tan ayrıldı ve federasyon başkanı oldu. Ve takım yönsüz kaldı.

TARAFTAR BENİ HEP DESTEKLEDİ

Liderlik yoktu ve o zamandan itibaren maaşlar gecikmeye başladı; hatta dört aylık birikmiş maaşımız bile oldu. Bu durum yabancı oyunculara çok fazla zarar vermedi, ancak Türk oyunculara çok zarar verdi çünkü onların kazançlı sözleşmeleri yoktu. Braga'yı eledik, Atletico Madrid'e elendik ama taraftar beni çok destekledi, benim için bir şarkı bile yaptılar. Beşiktaş'tan çok iyi hislerle ayrıldım. Çünkü insanlar ne çektiğimi, ne kadar zor olduğunu biliyorlar." Carlos Carvalhal, yaşadığı en ilginç anıyı ise şu ifadelerle anlattı:

SÜRREAL BİR OLAY YAŞADIM

"Kadıköy'de aracım bozuldu. Orada bir polis vardı, yanına gittim: 'Do you speak English?' dedim. 'No, no' dedi. Ben de 'Hocan Beşiktaş' dedim. O da: 'Carlos, Carlos, gel' dedi. Beni bir pastaneye götürdü, telsize konuştu. Bir anda 20 polis arabası, 10-12 motosiklet geldi. Pastanedeki herkesi çıkardılar; yemek ısmarladılar. Beni polis arabasına bindirdiler; önde iki motosiklet, bir anda Beşiktaş tesislerindeydim. Önde arkada motosikletler, sanki Cumhurbaşkanı gibiydim. Yaşadıklarım sürreal bir şeydi."