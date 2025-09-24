Carlos Cuesta'ya övgü dolu sözler

Vasco da Gama'nın Teknik Direktörü Fernando Diniz, Galatasaray'dan kiralanan Carlos Cuesta'ya övgüler yağdırdı.

"ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

Kolombiyalı stoperden övgüyle bahseden deneyimli teknik adam, "Sadece sağlam bir performans değil, bence çok da iyi bir performanstı. Çok sıkı bir performanstı. Savunmada hiçbir hata yaptığını sanmıyorum. Takım tehlikedeyken oyunun kurulmasına yardımcı oldu. Çok karakterli bir oyuncu ve hem kendisi hem de Robert Renan transfer döneminde büyük bir başarı elde etti. Her zaman oyuncu transfer etmek için acele ediyorduk ve kısıtlı bütçemizle transfer döneminde bazı iyi transferler yapmayı başardık." dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Brezilya ekibinde 2 maça çıkan 26 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti.