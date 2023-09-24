Carlos Mane: Beşiktaş çok kuvvetli

Kayserispor'da Carlos Mane, deplasmanda Beşiktaş'a karşı 2-1 mağlup oldukları mücadeleyi değerlendirdi.

Mane, "Beşiktaş çok kuvvetli bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk. İyi mücadele etmek için geldik. Gol atmamıza rağmen Beşiktaş geri geldi. Burada oynamak gerçekten zor. Çok çabaladık ama ne yazık ki galip gelmeyi başaramadık" dedi.

Carlos Mane ayrıca, "Tabii ki ilk golü attıktan sonra bu kadar erken bir şekilde golü yemememiz gerekiyordu. Beşiktaş kendi sahasında, taraftarının önünde oynuyor. Onların da desteğiyle birlikte golden sonra üstümüze geldiler ve ikinci golü buldular. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyisini göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.